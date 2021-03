Straordinari e turni h24 per i vaccinatori contro i ritardi per lo stop di AstraZeneca (Di mercoledì 17 marzo 2021) turni Straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni. C’è anche questa tra le opzioni previste per la riduzione di eventuali ritardi sul cronoprogramma di inoculazioni in Italia, dovuto in queste ore allo sospensione di AstraZeneca in via precauzionale. A quanto si apprende, la riprogrammazione delle prenotazioni prevede l’allungamento, perlomeno temporaneo, degli orari quotidiani per i turni di somministrazione e in alcuni casi l’estensione delle inoculazioni a sabato e domenica anche laddove non fosse già previsto e a seconda del tipo di struttura organizzativa nelle varie regioni. La Regione Lazio, secondo quanto scritto da Repubblica, avrebbe deciso di vaccinare anche di notte per sopperire ai ritardi dovuti allo stop di AstraZeneca. “Se ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021)per il personale addetto alle vaccinazioni. C’è anche questa tra le opzioni previste per la riduzione di eventualisul cronoprogramma di inoculazioni in Italia, dovuto in queste ore allo sospensione diin via precauzionale. A quanto si apprende, la riprogrammazione delle prenotazioni prevede l’allungamento, perlomeno temporaneo, degli orari quotidiani per idi somministrazione e in alcuni casi l’estensione delle inoculazioni a sabato e domenica anche laddove non fosse già previsto e a seconda del tipo di struttura organizzativa nelle varie regioni. La Regione Lazio, secondo quanto scritto da Repubblica, avrebbe deciso di vaccinare anche di notte per sopperire aidovuti allodi. “Se ...

