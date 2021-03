Maggio | «Mi piacerebbe in futuro avere un ruolo nel Napoli»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex difensore e capitano delChristian, da gennaio al Lecce (ha segnato anche due gol), è stato intervistato a Radio Kiss Kiss: Ha parlato anche del suo. Un mioda dirigente al? Per ora fino a giugno gioco, poi si vedrà. Ho un feeling particolare sia con la città sia con il. Mi, un giorno, tornare in altri ruoli in una società che mi ha dato tantissimo”. Parlando del campo,ha detto: «Ildeve trovare continuità e ha l’opportunità di farlo dopo la vittoria col Milan, una vittoria meritata e ha restituito entusiasmo all’ambiente. Ilha giocatori importanti. Gattuso mi è sempre piaciuto.non è una ...

Christian, terzino del Lecce ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le ... Mitornare in una società che in 10 anni mi ha dato tantissimo. Ghoulam? Chiaro ...... è un giorno per trovare ispirazione, un pomeriggio tardi di lunedì, che cidiventasse ... il 10Andrea Stillacci , Presidente e Fondatore di Herezie Group, agenzia pluripremiata al ...L'ex difensore del Napoli Christian Maggio, oggi al Lecce, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve avere continuità, la vittoria col Milan ha dato entusiasmo, è stata meritata e importante.Christian Maggio, ex terzino del Napoli attualmente al Lecce ... Ho un grandissimo rapporto con Napoli, un giorno mi piacerebbe rappresentarlo”.