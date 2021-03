Lebron James- diventa socio dei Boston Red Sox (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lebron James- continua a far parlare di sé come imprenditore. Dopo essere entrato nel mondo del calcio acquistando una quota minorativa del calcio, ora la stella Nba dei Los Angeles Lakes guarda anche al baseball diventato socio dei Boston Red Sox, team dell’ MLB. Se non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione, è noto invece che il numero 23 dei Los Angeles Lakers, insieme al suo vecchio amico, Maverik Carter, ha acquistato una quota associativa di Fenway Sports Group, una società finanziaria che controlla altre importanti realtà sportive americane, tra cu la squadra Nascar Rousch Fenway Racing, del network sportivo NESN e dell’agenzia di marketing Fenway Sports, oltre ai già citati Boston Red Sox. L’ ingresso di James contribuirà ad aumentare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021)- continua a far parlare di sé come imprenditore. Dopo essere entrato nel mondo del calcio acquistando una quota minorativa del calcio, ora la stella Nba dei Los Angeles Lakes guarda anche al baseballtodeiRed Sox, team dell’ MLB. Se non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione, è noto invece che il numero 23 dei Los Angeles Lakers, insieme al suo vecchio amico, Maverik Carter, ha acquistato una quota associativa di Fenway Sports Group, una società finanziaria che controlla altre importanti realtà sportive americane, tra cu la squadra Nascar Rousch Fenway Racing, del network sportivo NESN e dell’agenzia di marketing Fenway Sports, oltre ai già citatiRed Sox. L’ ingresso dicontribuirà ad aumentare il ...

