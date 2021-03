Incredibile rimonta del Torino | con il Sassuolo da 0-2 a 3-2

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile rimonta

Serie A, recupero 23° turno. Toro, che cuore: all'Olimpico, nel recupero del 23° turno, va sotto 0 - 2 col Sassuolo ma nel finale costruisce la piùdelle rimonte, vincendo 3 - 2 con tre reti segnate nell'ultimo quarto d'ora. Punti pesantissimi in chiave salvezza, visto che la squadra di Nicola (un'altra gara da recuperare, a Roma con ...... quando il parziale era ancora di 0 - 2, non ci sarebbe stata la splendidadel Torino. Il ... Ansaldi 7 : per tutta la partita mette nell'area di rigore del Sassuolo un numerodi ...Serie A, neroverdi in vantaggio per 2-0 fino al 77' grazie a una doppietta di Berardi. Poi si scatenano Zaza e Mandragora ...Toro, che cuore: all’Olimpico, nel recupero del 23° turno, va sotto 0-2 col Sassuolo ma nel finale costruisce la più incredibile delle rimonte, vincendo 3-2 con tre reti segnate nell’ultimo quarto d’o ...