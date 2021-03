Ha senso oggi recensire un disco?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Devo tenere un corso, un Webinar, sul giornalismo musicale. Ne tengo parecchi, di corsi, e prima del Covid, ovviamente, ne tenevo molti di più. Ne tengo da oltre venti anni, quando ancora non ero un critico musicale, ma uno scrittore che teneva corsi di scrittura creativa per la Holden, sotto forma di master, prevalentemente, e saltuariamente di corsi veri e propri. Il fatto è che in Italia, almeno per quel che riguarda la scrittura creativa, la scuola e l’università non offre granché, o almeno non offriva finché appunto non ha cominciato a apparsi presso scuole private che a questo si dedicano. Chi studia Letteratura, di massima, non studia scrittura, fatto che demanda poi a altre realtà o all’autodidattica, l’apprendimento delle tecniche di base, il mestiere. Corsi di giornalismo, ovviamente, ce ne sono e ce ne sono da decenni. Quando frequentavo il Liceo ...