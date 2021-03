Giulia De Lellis minacciata a causa di un video contro le curvy: “Ti taglierei la gola” lei replica (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) In queste ore Giulia De Lellis si è trovata ad essere pesantemente insultata e minacciata a causa della diffusone di un VIDEO risalente al 2017. In tale occasione, la ragazza fu ospitate di Pomeriggio 5 e pronunciò delle frasi alquanto pesanti contro le donne curvy. Tale VIDEO è stato diffuso in questi giorni ed è stato usato come strumento per prendere di mira l’influencer. Quest’ultima è stata al centro di frasi davvero pesanti e gravi per le quali è stato necessario un suo intervento. Il VIDEO incriminato di Giulia De Lellis Nel corso di una puntata del 5 aprile 2017, Giulia De Lellis fu ospite di Barbara D’Urso per ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 17 marzo 2021) In queste oreDesi è trovata ad essere pesantemente insultata edella diffusone di unrisalente al 2017. In tale occasione, la ragazza fu ospitate di Pomeriggio 5 e pronunciò delle frasi alquanto pesantile donne. Taleè stato diffuso in questi giorni ed è stato usato come strumento per prendere di mira l’influencer. Quest’ultima è stata al centro di frasi davvero pesanti e gravi per le quali è stato necessario un suo intervento. Ilincriminato diDeNel corso di una puntata del 5 aprile 2017,Defu ospite di Barbara D’Urso per ...

