Giugliano | ancora un rogo tossico | è il secondo a distanza di 24 ore

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Non c’è pace per la Terra dei Fuochi. A, adi 24 ore, si registra l’ennesimonel campo rom situato in zona Asi, in località Ponte Riccio. A bruciare numerosi cumuli di rifiuti accatastati ai lati della strada. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.