Giorgio Calabrese, chi è il dietologo italiano ospite in diversi programmi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giorgio Calabrese è un dietologo italiano sostenitore degli alimenti di origine animale, è un noto medico e divulgatore scientifico. tv (Twitter)La carriera di Giorgio Calabrese è piena di esperienze e successi, è stato un docente di alimentazione e nutrizione umana, perlopiù è anche un divulgatore scientifico riconosciuto anche nel ruolo di giornalista e pubblicista. Ha fatto alcune comparse anche in alcune trasmissioni italiane, ed è conosciuto molto all'estero. Nasce a Rosolini, in Sicilia nel 1951, si laurea in Medicina nel 1977 all'Università di Catania. Lascerà l'isola per riuscire a continuare i suoi studi, trasferendosi ad Asti, qui si specializzerà in Scienza dell'Alimentazione, qui la sua carriera avrà in picco esponenziale. Dopo qualche anno diventerà ...

