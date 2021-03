Elliot Page | primo transgender sulla copertina di Time | “Sono pienamente quello che sono”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chie proseguire la mia vita come l’autentico me stesso”: cosìconquista ladi, la prima dopo la transizione per diventare uomo. Divenuto famoso come Ellengrazie alla sua interpretazione in Juno, nel 2004 aveva fatto coming out come lesbica, ma “già a 9 anni mi sentivo un ragazzo. Volevo essere un ragazzo. Chiedevo a mia madre se un giorno avrei potuto esserlo”, ha raccontato nell’intervista, spiegando come l’essere diventato un attore professionista ad un’età piuttosto precoce, lo abbia in qualche modo indotto a mostrarsi con l’aspetto che aveva. L’aspetto femminile, appunto, che però non era il suo. Solo lo scorso dicembre è dunque riuscito a dichiararsi come ...