Corona peggiora e ora scende in campo Adriano Celentano - (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberta Damiata Dopo le ferite procuratesi durante l'arresto, anche in ospedale Fabrizio Corona ha tentato di ferirsi alle vene del braccio con una penna. A darle supporto anche Adriano Celentano con una lunga lettera indirizzata oltre a lui anche alla politica italiana Nell’affaire Fabrizio Corona che sta dividendo l’opinione pubblica, scende ora in campo anche Adriano Celentano. Lo ha fatto con una lunga lettere pubblicata sui suoi canali social, dove in prima persona parla a Fabrizio esortandolo a cambiare. Nella missiva, anche una riflessione sulla giustizia italiana e sulla politica. Attualmente l’ex re dei paparazzi è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano ma le sue condizioni sono preoccupanti e in ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberta Damiata Dopo le ferite procuratesi durante l'arresto, anche in ospedale Fabrizioha tentato di ferirsi alle vene del braccio con una penna. A darle supporto anchecon una lunga lettera indirizzata oltre a lui anche alla politica italiana Nell’affaire Fabrizioche sta dividendo l’opinione pubblica,ora inanche. Lo ha fatto con una lunga lettere pubblicata sui suoi canali social, dove in prima persona parla a Fabrizio esortandolo a cambiare. Nella missiva, anche una riflessione sulla giustizia italiana e sulla politica. Attualmente l’ex re dei paparazzi è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano ma le sue condizioni sono preoccupanti e in ...

Advertising

corona_tweet : RT @CarloRienzi: Una situazione insostenibile da affrontare e che peggiora di mese in mese: rispetto a gennaio 2020 il #debitopubblico è cr… - infoitcultura : Fabrizio Corona, il fotografo peggiora: le ultime iniziative mettono paura - Delorenzoanna1 : #nonèlarena Ora si parla di un altro Corona-virus ????? quel ragazzo nn ha bisogno di galera ma di una buona cura p… - Arcticnian : Senza cattiveria, Fabrizio Corona ha bisogno di stare in un ospedale psichiatrico, non in carcere. Il carcere peggi… - Exo52215947 : RT @myloverismalik: Non simpatizzo per Fabrizio corona, ma è evidente che ha bisogno di essere curato. Il carcere serve per rieducare, ma s… -