Chi è Checco Zalone: carriera, vita privata e curiosità sull'attore pugliese

Comico, cabarettista, attore, conduttore, imitatore, ma anche musicista, cantautore, sceneggiatore e regista: tutto questo è Checco Zalone. All'anagrafe Luca Pasquale Medici, Checco nasce a Bari il 3 giugno 1977, è alto un metro e 73 e pesa 68 chili. Deve il suo nome d'arte all'espressione dialettale barese "Che cozZalone!", letteralmente "Che tamarro!". Appassionato di videogiochi, Checco Zalone – nell'età dell'adolescenza – trascorreva gran parte dei pomeriggi chiuso in casa. In seguito, dopo aver conseguito il diploma di liceo scientifico decise di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, conseguendo la laurea presso l'Università di Bari Aldo Moro.

