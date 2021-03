Atp 500 Acapulco 2021: programma e orari di giovedì 18 marzo con Musetti e Fognini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 18 marzo, per quanto concerne l’Atp 500 di Acapulco 2021. Dopo aver superato rispettivamente Diego Schwartzman e Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini torneranno in campo per vincere e sorprendere ancora, opposti in ordine a Frances Tiafoe e Cameron Norrie. Di seguito la programmazione degli ottavi di finale, peraltro con protagonisti Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. ESTADIO dalle ore 01.00 italiane – (WC) Korda vs (7) Auger-Aliassime a seguire – Djere vs (2) A. Zverev non prima delle ore 05.00 italiane – (1) Tsitsipas vs Isner GRANDSTAND CALIENTE.MX dalle ore 01.00 italiane – Koepfer vs (4) Raonic a seguire – Kecmanovic vs (5) Dimitrov a seguire – (6) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il, glie l’ordine di gioco di18, per quanto concerne l’Atp 500 di. Dopo aver superato rispettivamente Diego Schwartzman e Stefano Travaglia, Lorenzoe Fabiotorneranno in campo per vincere e sorprendere ancora, opposti in ordine a Frances Tiafoe e Cameron Norrie. Di seguito lazione degli ottavi di finale, peraltro con protagonisti Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. ESTADIO dalle ore 01.00 italiane – (WC) Korda vs (7) Auger-Aliassime a seguire – Djere vs (2) A. Zverev non prima delle ore 05.00 italiane – (1) Tsitsipas vs Isner GRANDSTAND CALIENTE.MX dalle ore 01.00 italiane – Koepfer vs (4) Raonic a seguire – Kecmanovic vs (5) Dimitrov a seguire – (6) ...

