Activision-Blizzard avrebbe licenziato quasi 190 dipendenti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Secondo quanto riferito,ha190, inclusi 50della divisione eSport dell'azienda. Bloomberg riferisce che i licenziamenti hanno colpito meno del 2% deidell'azienda: il che si traduce all'incirca in 190. Cinquanta di questilavoravano nella divisione eSport di. Sports Business Journal riporta che il dirigente di, Tony Petitti, ha affermato che i 50 licenziamenti specifici per gli eSport sono il risultato del tentativo dell'azienda di reinventare la sua divisione eSport nel mezzo della pandemia globale di COVID-19. Petitti ha detto a SBJ che la società sta pianificando un futuro in cui gli ...

Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Electronic Arts, per esempio, vale 37 miliardi; Ubisoft 8 miliardi, Take - Two 19 miliardi, mentrevale oltre 72 miliardi di dollari. Sebbene la sua base di utenti sia quella dei ...Secondo quanto riferito, Activision-Blizzard ha licenziato quasi 190 dipendenti, inclusi 50 dipendenti della divisione eSport dell'azienda. Bloomberg riferisce che i licenziamenti hanno colpito meno ...Sebbene il nuovo update anti-cheat di Call of Duty Warzone sia costato il ban per ben 30mila utenti, la compagnia prevede l'arrivo di nuovi provvedimenti.