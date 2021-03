Vaccino AstraZeneca, Draghi a Macron: “Si riparte dopo l’ok dell’Ema” (Di martedì 16 marzo 2021) Colloquio Draghi-Macron sul Vaccino AstraZeneca. Palazzo Chigi: “Due settimane per recuperare i quattro giorni persi”. ROMA – Nessuna intenzione di rallentare il piano da parte di Palazzo Chigi. In un colloquio telefonico con il presidente Macron, il premier Draghi ha ribadito l’intenzione di ripartire con il Vaccino AstraZeneca subito dopo il via libera dell’Ema atteso per giovedì 18 marzo. Il presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di accelerare e, per questo, si cercherà di riprendere le somministrazioni sin dal giorno successivo alla nuova valutazione dell’Ema. Non sembra esserci bisogno, almeno al momento, di molto tempo per approvazione dell’Aifa. Due settimane per recuperare ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Colloquiosul. Palazzo Chigi: “Due settimane per recuperare i quattro giorni persi”. ROMA – Nessuna intenzione di rallentare il piano da parte di Palazzo Chigi. In un colloquio telefonico con il presidente, il premierha ribadito l’intenzione di ripartire con ilsubitoil via liberaatteso per giovedì 18 marzo. Il presidente del Consiglio ha ribadito la necessità di accelerare e, per questo, si cercherà di riprendere le somministrazioni sin dal giorno successivo alla nuova valutazione. Non sembra esserci bisogno, almeno al momento, di molto tempo per approvazione dell’Aifa. Due settimane per recuperare ...

