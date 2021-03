Twitch e Facebook Gaming da record durante la pandemia | le ore di visualizzazione sono aumentate dell' 80%

(Di martedì 16 marzo 2021) StreamElements e Rainmaker.gg hanno pubblicato il nuovo report "State of the Stream". È un documento interessante perché dimostra che le piattaforme live streamingstate tra i vincitoriladi Coronavirus. La più grande scoperta nel report è che, in termini di ore visualizzate, siachehanno visto i propri dati aumentati di circa l'80% anno su anno. Per essere leggermente più precisi:è cresciuto'82%, mentreè cresciuto del 79%. Per, ciò si traduce in oltre 1,8 miliardi di ore dia febbraio;, d'altra parte, ha registrato 400 milioni di ore. ...

