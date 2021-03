The Day Before in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X/S? (Di martedì 16 marzo 2021) Il team di sviluppo di The Day Before sta valutando la possibilità di portare la propria creature anche su PS5 e Xbox Series X/S Sin dal suo primo annuncio, grazie ad un incredibile trailer di debutto, The Day Before è riuscito a calamitare su di se tutte le attenzioni del pubblico videoludico. Tutto sembra essere estremamente promettente nella creatura sviluppata da Fntastic e MyTona, a partire dall’incredibile aspetto grafico e dalla sua impostazione survival, calata all’interno di un setting post apocalittico. Proprio per questi motivi sono in molti a desiderare di poter mettere le mani su questo intrigante titolo, che però al momento risulta essere in programma unicamente per PC. Comunque i player farebbero bene a non disperate, dato che pare che la situazione possa subire un leggero cambiamento ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 marzo 2021) Il team di sviluppo di The Daysta valutando la possibilità di portare la propria creaturesu PS5 eX/S Sin dal suo primo annuncio, grazie ad un incredibile trailer di debutto, The Dayè riuscito a calamitare su di se tutte le attenzioni del pubblico videoludico. Tutto sembra essere estremamente promettente nella creatura sviluppata da Fntastic e MyTona, a partire dall’incredibile aspetto grafico e dalla sua impostazione survival, calata all’interno di un setting post apocalittico. Proprio per questi motivi sono in molti a desiderare di poter mettere le mani su questo intrigante titolo, che però al momento risulta essere in programma unicamente per PC. Comunque i player farebbero bene a non disperate, dato che pare che la situazione possa subire un leggero cambiamento ...

