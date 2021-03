Serie C, Fermana-Triestina: scontro per obiettivi diversi (Di martedì 16 marzo 2021) Fermana-Triestina in campo oggi alle 15.00 al “Recchioni” per il 31° turno di campionato di Serie C girone B. Queste le ultime sull’incontro e le probabili formazioni. Il momento della Fermana La Fermana arriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo la sconfitta subita sabato scorso, in trasferta, contro l’Arezzo. A decidere l’incontro in favore della formazione toscana, ci ha pensato la rete siglata da Di Paolantonio nel corso della ripresa. La squadra marchigiana, attualmente con 35 punti dopo 29 giornate (8 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte), prima dello stop con i granata, è stata capace di mettere insieme 2 vittorie (Imolese, Cesena) e 3 pareggi (Gubbio, Carpi, AJ Fano), per complessivi 9 punti, davvero utili per tenersi lontano dalla zona playout. Muovere la classifica anche questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021)in campo oggi alle 15.00 al “Recchioni” per il 31° turno di campionato diC girone B. Queste le ultime sull’incontro e le probabili formazioni. Il momento dellaLaarriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo la sconfitta subita sabato scorso, in trasferta, contro l’Arezzo. A decidere l’incontro in favore della formazione toscana, ci ha pensato la rete siglata da Di Paolantonio nel corso della ripresa. La squadra marchigiana, attualmente con 35 punti dopo 29 giornate (8 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte), prima dello stop con i granata, è stata capace di mettere insieme 2 vittorie (Imolese, Cesena) e 3 pareggi (Gubbio, Carpi, AJ Fano), per complessivi 9 punti, davvero utili per tenersi lontano dalla zona playout. Muovere la classifica anche questo ...

Advertising

infoitinterno : Dove vedere Fermana-Triestina, streaming Serie C e diretta tv Rai Sport? - PicenoTime : Serie C 30° turno: Matelica rullo compressore, si rialza la Samb. Sconfitte Fermana, Vis Pesaro e Fano… - PEFIORENTINA : Serie C Full Times Group A Lecco 1 Grosseto 1 Group B Arezzo 1 Fermana 0 Virtus Verona 0 Gubbio 1 Group C… - PEFIORENTINA : Serie C Group B 75mins Arezzo 1 Fermana 0 - ftg_soccer : GOAL! Empoli U19 in Italy PrimaVera 1 Spal U19 0-3 Empoli U19 GOAL! Arezzo in Italy Serie C: Girone B Arezzo 1-0 Fe… -