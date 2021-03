SBK Test Misano 2021 | Ducati e Yamaha in pista

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - Nonostante una caduta, #Rinaldi chiude al comando i test #Superbike. Alle sue spalle #Razgatlioglu,… - corsedimoto : GALLERY - Piloti #Superbike impegnati in questi giorni al Misano World Circuit. Ecco qualche immagine, foto di… - infoitsport : Test Misano SBK, Day 2: Razgatlioglu resiste agli attacchi Ducati - Mandorino29lui1 : RT @SkySportMotoGP: Test SBK, Rinaldi (Ducati Aruba): 'Buon inizio' ?? @WorldSBK #SkyMotori #Wsbk #WorldSBK - motosprint : Test Misano #WorldSBK, Day 2: #Razgatlioglu resiste agli attacchi #Ducati -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Test

Misano, Redding: 'Laè ormai vicina alla MotoGP'Proprio come ieri, è un pilota turco a comandare idi Misano. In cima alla lista dei tempi c'è Toprak Razgatlioglu , portacolori Yamaha e punta del team Crescent. Il crono registrato da numero 54 è di 1'34'305 , ottenuto usando la nuova ...Axel Bassani ha girato con la Ducati Motocorsa nuova, modificata in tante parti, dal codone al serbatoio, sino all'impianto di scarico. In cima alla lista dei tempi c'è Toprak Razgatlioglu, portacolor ...SBK: Fuoco alla polveri in Riviera per l’ultima giornata di test: le Ducati di Redding e Rinaldi vanno a caccia della Yamaha Toprak Razgatlioglu, imprendible al lunedì ...