Recovery e Dl Sostegno, Draghi convoca ministri a Palazzo Chigi (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Fare il punto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il decreto Sostegno. Con questo obiettivo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo un incontro con il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha convocato oggi a Palazzo Chigi i ministri della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Proprio ieri Giovannini aveva annunciato un’iniziativa per velocizzare le procedure per la realizzazione delle opere. “La scorsa settimana, con il ministro Franceschini e il ministro Cingolani, – ha affermato ieri Giovannini in occasione della presentazione online dei risultati di IMPatto Giovani Focus 2021 – abbiamo creato un tavolo tecnico per capire come ridurre una serie di ritardi a livello nazionale e velocizzare le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Fare il punto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il decreto. Con questo obiettivo il presidente del Consiglio, Mario, dopo un incontro con il ministro dell’Economia, Daniele Franco, hato oggi adella Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Proprio ieri Giovannini aveva annunciato un’iniziativa per velocizzare le procedure per la realizzazione delle opere. “La scorsa settimana, con il ministro Franceschini e il ministro Cingolani, – ha affermato ieri Giovannini in occasione della presentazione online dei risultati di IMPatto Giovani Focus 2021 – abbiamo creato un tavolo tecnico per capire come ridurre una serie di ritardi a livello nazionale e velocizzare le ...

