Ragazzini uccisi nel Mozambico | la situazione

L'allarme lanciato da Save the Children arriva direttamente dal: decine di bambini decapitati da militanti islamici. "Bambini decapitati in": la denuncia di Save the Children su Notizie.it.

Bambini edecapitati dai militanti islamici nella provincia di Cabo Delgado, nord del Mozambico . Lo ... Ad aprile dell'anno scorso decine di civili furonoin un attacco contro un ...Bambini edecapitati dai militanti islamici nella provincia di Cabo Delgado, a nord del Mozambico. ... Ad aprile dell'anno scorso decine di civili furonoin un attacco contro un ...Bambini e ragazzini decapitati dai militanti islamici nella provincia di Cabo Delgado, nord del Mozambico. Lo denuncia Save the Children... Scopri di più ...Dax fu ucciso in via Brioschi a Milano ... Nell'agguato perse la vita Davide Cesare, 27enne, e un altro ragazzo fu ferito gravemente e si salvò solo dopo una notte in sala operatoria. Quella notte si ...