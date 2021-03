Principe Filippo | nuovi aggiornamenti dall’ospedale | scelta definitiva

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilcompirà tra poco 100 anni, la Royal Family ha deciso cosa fare in merito al suo lungo ricovero in due ospedali diversi Ilè stato finalmente dimesso. Il 16 febbraio, infatti, il duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII da cui è stato spostato, circa 20 giorni L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Filippo lascia l'ospedale. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui cente… - MediasetTgcom24 : Gb, il principe Filippo dimesso dopo l'operazione al cuore #principefilippo - rtl1025 : ?? Il #principe #Filippo ha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato da circa un mese. Lo riferisce la Press Association - rubenslulli : RT @_DAGOSPIA_: MORTI CI SARETE VOI! – IL PRINCIPE FILIPPO LASCIA IL KING EDWARD VII'S HOSPITAL DUE SETTIMANE DOPO.. - peppesava : RT @Ragusanews: Gran Bretagna, il principe Filippo lascia l'ospedale. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Ilha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato. Lo riferisce la Press Association. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui centesimo compleanno cade a ...Dopo circa un mese di ricovero il, 99 anni, lascia l'ospedale. Due settimane ha subito un piccolo intervento al cuore e ora sembra riprendersi bene, come mostrano le prime immagini del duca di Edimburgo mentre va via ...Il Principe Filippo compirà tra poco 100 anni, la Royal Family ha deciso cosa fare in merito al suo lungo ricovero in due ospedali diversi ...Londra - Il principe Filippo ha lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato da circa un mese. Lo riferisce la Press Association. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui ...