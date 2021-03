Passata la festa... dove sono le donne?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 marzo 2021) Nei giorni della composizione del governo Draghi, e poi a seguito del mancato bilanciamento con presenze femminili tra vice e sottosegretari nei vari dicasteri, si è fatto un gran parlare della permanente esclusione dellenei più alti organi decisionali e amministrativi. L’otto marzo ha regalato a tutti l’occasione per tornare a proclamare buoni propositi ma, alla prova dei fatti, niente di nuovo è accaduto in barba alla sbandierata discontinuità Dopo la mancata conferma di Arcuri a commissario della campagna vaccinale, affidata a un militare, e la sostituzione nella direzione della Protezione civile pare essere arrivato adesso il momento del passaggio del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ad altro incarico e, per la sua sostituzione, gira il nome di un altro uomo. Sicuramente si tratta di persona degna, competente e capace, proprio come potrebbe ...