Morta di notte a 14 anni, lo strazio della mamma: 'Stava benissimo poi a mezzanotte quell'urlo' (Di martedì 16 marzo 2021) Gli occhi della sorella minore di Marwa sono bassi mentre racconta in modo lucido come ha passato quella notte orribile in cui ha perso improvvisamente la sorella maggiore, Morta nella sua abitazione ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) Gli occhisorella minore di Marwa sono bassi mentre racconta in modo lucido come ha passatoorribile in cui ha perso improvvisamente la sorella maggiore,nella sua abitazione ...

Advertising

seavtae : eccomi qui morta di sonno, domani torno in presenza non ce la posso fare !!! provo a fare le ninne,dormite bene,bac… - cinziapalcani : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - LelloConso : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - _martiEmme : RT @Radio1Rai: ??#Napoli E' morta la 40enna Ornella Pinto, accoltellata nella notte, in casa, dall'uomo che era il suo compagno e con cui av… - TheTASCAtt : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… -