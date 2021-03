Montecalvo Irpino, si ribalta con l’auto: ventenne in ospedale (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecalvo Irpino (Av) – Oggi 16 marzo i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in un grave incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 14’00 nel territorio del comune di Montecalvo Irpino, in contrada Malvizza Di Sopra, al Km. 1 della SP 273, ed ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava, finiva prima fuori strada per poi ribaltarsi. La ragazza alla guida di 20 anni, originaria di Bergamo è rimasta ferita, ed è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale di Benevento per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Oggi 16 marzo i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in un grave incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 14’00 nel territorio del comune di, in contrada Malvizza Di Sopra, al Km. 1 della SP 273, ed ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava, finiva prima fuori strada per poirsi. La ragazza alla guida di 20 anni, originaria di Bergamo è rimasta ferita, ed è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l’di Benevento per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

