Meteo sempre più invernale | rischio NEVE a quote molto basse Ecco dove

(Di martedì 16 marzo 2021) Aria fredda in quota, di origine artica, ha riportato alla ribalta l’inverno in questa prima parte della settimana. L’instabilità che ne consegue determina qualche rovescio direlativamente, nulla comunque di anomalo per il mese di marzo. Panoramanei prossimi giorni anche aGli impulsi d’aria artica che affluiscono sull’Italia precedono un’ondata di maltempopiù importante, attesa a ridosso del prossimo weekend. Il continuo afflusso d’aria fredda creerà i presupposti per la genesi di una bassa pressione mediterranea, con peggioramentoa partire da venerdì. Il mix tra l’aria fredda artica e correnti più miti mediterranee determineranno una recrudescenza dei contrasti termici, con condizioni ...

Advertising

pixel_di : @Adnkronos ?? Meteo nelle prossimissime ore! ???? ______ ???? ..Per fortuna in Sicilia arriva sempre poco o nul… - ilmeteoit : #Meteo: #TEMPERATURE sempre più giù nei #PROSSIMI #GIORNI - paranoidxkid : Se il meteo fosse collegato al mio umore probabilmente sarebbe sempre nuvoloso con i tuoni - gcamp269 : @nio_fivestars @teoxandra @nannierri @HoppitiV @Prima_Vera56 @LibriSoria @GrandePinguino @Massimo__Macc @hhummohh… - CheshireCat_82 : @claudia_gln @Fa_fanculo @caporix Oggi nel breve tragitto casa- spesa 5 ne ho beccati!! L’unico giustificato sarebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo sempre

iLMeteo.it

Nonostante le avverse condizioni del, caratterizzata dalla nebbia e da una lieve pioggia, si ... Nei prossimi giorni comunicheremo le date delle nuove donazioni, sperando, come, in una ...Il problema èil solito, il, anche se il vento è dato in calo mentre dovrebbe arrivare altra neve a complicare le cose sulla 'Beltrametti'. Si farà di tutto per disputare una discesa ...In attesa del videomessaggio che deve ufficializzare la candidatura, dal Nazareno prendono tempo: "Il segretario non ha ancora aperto il dossier amministrative" ...La vita delle mogli dei velisti, donne globetrotter sempre con la valigia in mano. Il racconto di Miss Sirena, compagna dello skipper: «Il cuore della campagna siamo noi» ...