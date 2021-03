Metadone nel biberon, una neonata di 40 giorni è in coma. Indagata la madre (Di martedì 16 marzo 2021) Una neonata di 40 giorni è in coma per aver assunto del Metadone tramite il suo biberon. Indagata la madre. LUCCA – Una neonata di 40 giorni è ricoverata in coma per aver assunto molto probabilmente del Metadone tramite il proprio biberon. Come riportato da La Repubblica, la Procura ha iscritto sul registro degli indagati la madre della bambina. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire se il gesto sia stato volontario oppure casuale. L’allarme L’allarme è scattato lo scorso 11 marzo a Lucca. I genitori hanno portato in ospedale la piccola dopo averla trovata nel suo letto che respirava male. Le condizioni sono sembrate sin da subito molto ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Unadi 40è inper aver assunto deltramite il suola. LUCCA – Unadi 40è ricoverata inper aver assunto molto probabilmente deltramite il proprio. Come riportato da La Repubblica, la Procura ha iscritto sul registro degli indagati ladella bambina. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per capire se il gesto sia stato volontario oppure casuale. L’allarme L’allarme è scattato lo scorso 11 marzo a Lucca. I genitori hanno portato in ospedale la piccola dopo averla trovata nel suo letto che respirava male. Le condizioni sono sembrate sin da subito molto ...

