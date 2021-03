Marcello Lippi al Napoli? Il figlio Davide apre ad un trasferimento in azzurro (Di martedì 16 marzo 2021) Marcello Lippi ha intenzione di tornare protagonista, magari in un club del campionato italiano. Il ruolo non sarà quello di allenatore, ma di direttore tecnico. L’ex Ct della Nazionale si sente ancora in grado di dare un importante contributo al mondo del calcio ed alcuni club starebbero valutando con attenzione la sua candidatura. Addirittura si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus insieme a Marotta, le voci al momento non hanno trovato conferma. Un’altra soluzione interessante potrebbe essere quella cha porta al Napoli, il club azzurro è alla ricerca di una figura di esperienza e l’identikit di Lippi potrebbe fare al caso. Davide Lippi allo scoperto Foto di Matteo Bazzi / AnsaDavide Lippi, figlio dell’ex ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 marzo 2021)ha intenzione di tornare protagonista, magari in un club del campionato italiano. Il ruolo non sarà quello di allenatore, ma di direttore tecnico. L’ex Ct della Nazionale si sente ancora in grado di dare un importante contributo al mondo del calcio ed alcuni club starebbero valutando con attenzione la sua candidatura. Addirittura si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus insieme a Marotta, le voci al momento non hanno trovato conferma. Un’altra soluzione interessante potrebbe essere quella cha porta al, il clubè alla ricerca di una figura di esperienza e l’identikit dipotrebbe fare al caso.allo scoperto Foto di Matteo Bazzi / Ansadell’ex ...

