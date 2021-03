Lucca, neonata di 40 giorni intubata in ospedale: è risultata positiva a sostanze stupefacenti. Indagata la madre (Di martedì 16 marzo 2021) Una piccola bimba di appena 40 giorni, ricoverata lo scorso 11 marzo presso l’ospedale di Lucca, in gravi condizioni di salute sarebbe risultata positiva ai test che rilevano sostanze stupefacenti nel corpo: Indagata la madre della piccola. Lucca: neonata di 40 giorni ricoverata in ospedale Sarà ora onere degli inquirenti capire cosa sia accaduto alla piccola che dopo essere stata ricoverata in ospedale a Lucca è risultata positiva a sostanze stupefacenti. La piccola, di appena 40 giorni, era stata portata dai genitori in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Una piccola bimba di appena 40, ricoverata lo scorso 11 marzo presso l’di, in gravi condizioni di salute sarebbeai test che rilevanonel corpo:ladella piccola.di 40ricoverata inSarà ora onere degli inquirenti capire cosa sia accaduto alla piccola che dopo essere stata ricoverata in. La piccola, di appena 40, era stata portata dai genitori in ...

