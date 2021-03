L’Ema già assolve Astrazeneca: «Nessuna prova che causi trombosi». Ma la revisione finisce giovedì (Di martedì 16 marzo 2021) È attesa per giovedì, probabilmente «nel pomeriggio», la divulgazione dell’esito della «revisione» delL’Ema sul vaccino Astrazeneca. A confermare la tempistica è stata la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, in videoconferenza stampa a Bruxelles. «L’Ema prende questa situazione molto seriamente: continueremo a fare in modo che la popolazione europea venga informata dell’analisi in corso», ha chiarito Cooke, aggiungendo che i decessi che si sono verificati in qualche caso dopo la vaccinazione sono «eventi molto rari, che dobbiamo valutare molto attentamente». L’Ema mossa dalla «preoccupazione dei cittadini» Sebbene in attesa delle analisi degli esperti, la direttrice esecutiva delL’Ema ha spiegato che «attualmente, non c’è alcuna ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) È attesa per, probabilmente «nel pomeriggio», la divulgazione dell’esito della «» delsul vaccino. A confermare la tempistica è stata la direttrice esecutiva dell’Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, in videoconferenza stampa a Bruxelles. «prende questa situazione molto seriamente: continueremo a fare in modo che la popolazione europea venga informata dell’analisi in corso», ha chiarito Cooke, aggiungendo che i decessi che si sono verificati in qualche caso dopo la vaccinazione sono «eventi molto rari, che dobbiamo valutare molto attentamente».mossa dalla «preoccupazione dei cittadini» Sebbene in attesa delle analisi degli esperti, la direttrice esecutiva delha spiegato che «attualmente, non c’è alcuna ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'L'auspicio è che già giovedì Ema ci dia risposte sufficienti per poter ripartire' con il vaccino #astrazeneca #ANSA - SecolodItalia1 : L’Ema già assolve Astrazeneca: «Nessuna prova che causi trombosi». Ma la revisione finisce giovedì… - RosellaLara19 : @ProgettoTeatris Ne abbiamo già parlato, ricorda? E comunque ho riportato una notizia, non ho detto che per colpa… - Blue_canvas2 : @GiovaQuez Il fatto che EMA indichi già una data precisa per la decisione finale ( a brevissimo termine fra l'altro… - GiacomoBassi98 : @NicolaPorro Sì, l'EMA ha disposto degli approfondimenti, ha anche già confermato che non c'è connessione tra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema già Vaccini, Johnson & Johnson: «Non ha bisogno di richiamo, è un grande vantaggio. E funziona con le varianti» Corriere della Sera