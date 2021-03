Il cordoglio del Benevento per la scomparsa di Antonio Vanacore (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una notizia struggente che non lascia indifferente il Benevento Calcio. Il covid-19 si è portato via Antonio Vanacore, ex giocatore della Strega e fino ad oggi vice allenatore della Cavese. Il club di via Santa Colomba ha voluto ricordare il classe 1975 originario di Pozzuoli con un breve comunicato stampa. “Il Benevento Calcio appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa di Antonio Vanacore, ex calciatore giallorosso nelle stagioni 2002/2004, si unisce con profonda commozione al dolore di tutta la famiglia e porge le più sentite condoglianze“, è quanto si legge sul sito ufficiale della compagine sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una notizia struggente che non lascia indifferente ilCalcio. Il covid-19 si è portato via, ex giocatore della Strega e fino ad oggi vice allenatore della Cavese. Il club di via Santa Colomba ha voluto ricordare il classe 1975 originario di Pozzuoli con un breve comunicato stampa. “IlCalcio appresa la notizia dell’improvvisadi, ex calciatore giallorosso nelle stagioni 2002/2004, si unisce con profonda commozione al dolore di tutta la famiglia e porge le più sentite condoglianze“, è quanto si legge sul sito ufficiale della compagine sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : cordoglio del Le condoglianze della Viterbese per la scomparsa di Vanacore Viterbese 1908 esprime il più profondo e sentito cordoglio alla Cavese Calcio 1919 per la prematura scomparsa di mister Antonio Vanacore. Un lutto che colpisce profondamente il mondo del calcio e che ...

San Biagio piange il maestro della musica Toni Panighel 'L'amministrazione, unitamente all'intera comunità, esprime il più sentito cordoglio per la perdita del nostro stimato concittadino', scrive il sindaco Alberto Cappelletto che nel 2019 gli consegnò l'...

Addio a Giovanni Gastel: il cordoglio del Comune di Bibbiena Arezzo Notizie Lutto nel mondo del calcio campano: è scomparso prematuramente Antonio Vanacore Tantissimi i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo del calcio campano e non. Di seguito il triste annuncio della Cavese, club dove stava ricoprendo il ruolo di vice allenatore: La Cavese 1919 ...

Il cordoglio del Benevento per la scomparsa di Antonio Vanacore Benevento – Una notizia struggente che non lascia indifferente il Benevento Calcio. Il covid-19 si è portato via Antonio Vanacore, ex giocatore della Strega e fino ad oggi vice allenatore della Cavese ...

