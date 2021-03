Covid, Ema indaga su vaccini AstraZeneca: decisione prevista per giovedì (Di martedì 16 marzo 2021) Covid, l’Agenzia europea del farmaco sta indagando sui lotti di vaccini AstraZeneca: la decisione finale è prevista per giovedì. Covid, giovedì si decide sui vaccini AstraZeneca (pixabay)In arrivo giovedì la decisione sui vaccini AstraZeneca contro il Covid. Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea del farmaco. Si è discusso dell’efficacia dei vaccini AstraZeneca e dei possibili legami con i casi di trombosi che in questo ultimo periodo si sono verificati. Secondo quanto ha dichiarato Emer Cooke: “Dobbiamo ... Leggi su altranotizia (Di martedì 16 marzo 2021), l’Agenzia europea del farmaco stando sui lotti di: lafinale èpersi decide sui(pixabay)In arrivolasuicontro il. Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea del farmaco. Si è discusso dell’efficacia deie dei possibili legami con i casi di trombosi che in questo ultimo periodo si sono verificati. Secondo quanto ha dichiarato Emer Cooke: “Dobbiamo ...

