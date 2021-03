43 anni fa il sequestro di Aldo Moro, l’omaggio di Mattarella alle vittime della strage in via Fani – Il video (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione dell’anniversario del rapimento di Aldo Moro da parte della Brigate Rosse, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Mario Fani, dove 43 anni fa il leader della Democrazia cristiana fu sequestrato con l’uccisione degli uomini della sua scorta Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. «Sono stati difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica – ha detto il presidente della Repubblica – pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere Aldo Moro, statista insigne, ... Leggi su open.online (Di martedì 16 marzo 2021) In occasione dell’versario del rapimento dida parteBrigate Rosse, il presidenteRepubblica, Sergio, ha deposto una corona di fiori in via Mario, dove 43fa il leaderDemocrazia cristiana fu sequestrato con l’uccisione degli uominisua scorta Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. «Sono stati difensori dello Stato di diritto,libertà edemocraziaRepubblica – ha detto il presidenteRepubblica – pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere, statista insigne, ...

Advertising

myrtamerlino : 43 anni dal rapimento di #ViaFani. Il sacrificio di Francesco Zizzi, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera… - toiapatrizia : A distanza di 43 anni dal sequestro di #AldoMoro, abbiamo il dovere di ricordare un uomo politico straordinario, an… - giorgyporgy : @Noiconsalvini facciamo presto con queste vaccinazioni .. non è giusto tenerci relegati in casa per anni ! siamo so… - massimolegacoop : RT @myrtamerlino: 43 anni dal rapimento di #ViaFani. Il sacrificio di Francesco Zizzi, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Raf… - MutiLeonilde : RT @myrtamerlino: 43 anni dal rapimento di #ViaFani. Il sacrificio di Francesco Zizzi, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Raf… -