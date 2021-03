Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 09 | 15

(Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 9.05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRAAD ECCEZIONE DELLE CODE A TRATTI SULLA COLOMBO ALTEZZA VIA CARLO LEVI VERSO IL CENTRO A SU VIA PINETA SACCHETTI QUI RALLENTAMENTI NEI PRESSI LARGO AGOSTINO GEMELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI QUESTO ANCHE PER EFFETTO DELL’ENTRATA IN ZONA ROSSA DELLACOME SANCITO DALL’ ULTIMO DL IN VIGORE SINO AL 6 APRILE NELLA CAPITALE DISATTIVATI, SEMPRE FINO AL 6 APRILE TUTTI I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO SOSPESI INOLTRE IN TUTTA LAI COLLEGAMENTI SCOLASTICI E IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEEE S DI ASTRAL SPA. IN FINE ...

...AD ECCEZIONE SUL RACCORDO SI RALLENTA PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD FINO ALLO SVINCOLO DELL APPIA IN CARREGGIATA OPPOSTA SI RALLENTA SEMPRE PER TRAFFICO ALTEZZA...... SEMPRE PER TRAFFICO, SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA VIA DI PORTONACCIO VERSO IL CENTRO PER IN CANTIERI ATTIVI IN CORSO LA TERZA FASE DEL CANTIERE SULLAFIMICINO ALTEZZA PONTE DELLA ...