Uomini e donne | Gero rimane per Samantha e le altre news di oggi

Puntata ricca di avvenimenti quella andata in oggi 15 marzo. Alessandra e Giancarlo hanno deciso di lasciare insieme Uomini e donne. Colpo di scena per Samantha, che ha dichiarato l'interesse per Gero Natale, il cavaliere del Trono Over. Vediamo insieme tutto ciò che è accaduto nella puntata appena andata in onda. Luca tra tre dame e nuova corteggiatrice per Armando La prima puntata della settimana di Uomini e donne, si è aperta con Maria Tona e Alessandro che, al centro dello studio, hanno continuato la discussione dell'ultima volta. Spazio poi a Luca che ha raccontato come sta proseguendo con le tre dame che sta conoscendo, Antonella, Elisabetta e Angela. Tra Angela e Luca c'è stato un bacio e…

