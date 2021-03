Tommaso Zorzi, quella rivelazione inaspettata: “voglio sfatare questo mito” (Di lunedì 15 marzo 2021) questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi è l’ultimo vincitore del ‘Grande Fratello Vip‘ e per qualche puntata sostituirà Elettra Lamborghini a ‘L’Isola dei famosi‘: “voglio sfatare questo mito“ Famosissimo, molto amato sui social ed altrettanto in televisione grazie alla sua partecipazione e conseguente vittoria al ‘Grande Fratello Vip‘, Tommaso Zorzi sostituirà per alcune serate Elettra Lamborghini a ‘L’Isola dei Leggi su youmovies (Di lunedì 15 marzo 2021)articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è l’ultimo vincitore del ‘Grande Fratello Vip‘ e per qualche puntata sostituirà Elettra Lamborghini a ‘L’Isola dei famosi‘: ““ Famosissimo, molto amato sui social ed altrettanto in televisione grazie alla sua partecipazione e conseguente vittoria al ‘Grande Fratello Vip‘,sostituirà per alcune serate Elettra Lamborghini a ‘L’Isola dei

Advertising

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - domenicalive : Alba Parietti CHOC! 'Tommaso Zorzi lo sento tutti i giorni!' L'amicizia che non ci aspettavamo! #DomenicaLive ?? - gwshslot : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Martini14Emma : RT @fuoridallhype_: quando non hai la patente ma hai il posto al parcheggio con il tuo nome tutorial by tommaso zorzi -