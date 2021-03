Processo a Salvini, rinvio e possibili due nuovi testimoni (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rinviato al 19 aprile il Processo al gruppo 99 Posse accusati di diffamazione aggravata. Parte lesa è il leader della Lega Matteo Salvini. Il Processo si è tenuto questa mattina davanti al Tribunale di Napoli. La difesa del gruppo rappresentata dall’avvocato Rosario Marsico chiederà l’ammissione di due testi. Sulla disponibilità della Lega a ritirare le querela in caso di scuse e del versamento di mille euro in beneficenza, così come ha chiesto Salvini, ha replicato Marsico: “Se ne potrebbe parlare, purché, contestualmente, il signor Salvini si determinasse anch’egli a chiedere scusa a Napoli, ai napoletani e a tutto il Sud, avendo più volte offeso la storia millenaria di questa grande città “. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Rinviato al 19 aprile ilal gruppo 99 Posse accusati di diffamazione aggravata. Parte lesa è il leader della Lega Matteo. Ilsi è tenuto questa mattina davanti al Tribunale di Napoli. La difesa del gruppo rappresentata dall’avvocato Rosario Marsico chiederà l’ammissione di due testi. Sulla disponibilità della Lega a ritirare le querela in caso di scuse e del versamento di mille euro in beneficenza, così come ha chiesto, ha replicato Marsico: “Se ne potrebbe parlare, purché, contestualmente, il signorsi determinasse anch’egli a chiedere scusa a Napoli, ai napoletani e a tutto il Sud, avendo più volte offeso la storia millenaria di questa grande città “. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : @Angysister @BMarcadin Si perché in ogni caso non potrebbe opporsi al lockdown se non facendo cose illegittime ?? e… - ciropellegrino : Oggi #Salvini è a #Napoli per la prima udienza del processo per diffamazione intentato contro i @99Posse. L'accusa… - borghi_claudio : @M_4_R_C_O Eccolo lì il problema che sta alla base. Un'evidenza scientifica à la carte che dipende da chi te la pre… - anteprima24 : ** #Processo a #Salvini, rinvio e possibili due nuovi #Testimoni ** - Peppe91176 : @LegaSalvini : il processo ai @99Posse rinviato al 19 aprile -