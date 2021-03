Napoli, niente allenamento: Gattuso concede due giorni di riposo (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la bella vittoria sul Milan di ieri sera per 1-0 grazie alla rete di Politano, mister Gennaro Gattuso ha deciso di dare alla squadra due giorni di riposo. Dato lo slittamento ulteriore della gara con la Juventus che si sarebbe dovuta tenere mercoledì 17, il tecnico ha pensato di far rifiatare i suoi. A rendere nota la notizia è stato proprio il club attraverso un comunicato: “Dopo il successo a San Siro, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45)”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la bella vittoria sul Milan di ieri sera per 1-0 grazie alla rete di Politano, mister Gennaroha deciso di dare alla squadra duedi. Dato lo slittamento ulteriore della gara con la Juventus che si sarebbe dovuta tenere mercoledì 17, il tecnico ha pensato di far rifiatare i suoi. A rendere nota la notizia è stato proprio il club attraverso un comunicato: “Dopo il successo a San Siro, ilriprenderà mercoledì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45)”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

