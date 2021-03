Advertising

RaiNews : Da domani in prima serata quattro episodi con le storie del giornalista detective Saverio Lamanna - Raiofficialnews : “Quella che fa Saverio Lamanna è un’indagine su se stesso, ritornando nella sua terra con l’occhio di chi è andato… - Raiofficialnews : Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti dell’investigatore Saverio Lamanna.… - zazoomblog : Màkari: Claudio Gioè racconta il “mal di Sicilia” - #Màkari: #Claudio #racconta #Sicilia” - CorrNazionale : Debutta su Rai 1 “#Màkari” con protagonista #ClaudioGioè nelle vesti di Saverio Lamanna: la serie tv in quattro pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari Claudio

ilGiornale.it

La nuova fiction in quattro puntate è ambientata proprio nel golfo che si estende tra i Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo e ha come protagonistaGioè che smessi i panni del mafioso, ...E ancora, il protagonista della nuova fiction di Rai1 "Makari"Gioè, per parlare di sé e della sua amata Sicilia , dove è ambientata la serie tv che sta per debuttare. Ospite del programma ...