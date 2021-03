"Le corna? Non mi importa". Antonella Elia in ginocchio da Delle Piane, la massacrano tutti: gelo in studio (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel mirino da due anni, praticamente da quando in diretta al Grande Fratello Vip scoppiò un mega bacio che fece sognare tutti. Ora Antonella Elia perdona Pietro Delle Piane dopo presunti tradimenti. "A me lui piace, non mi importa se mi ha tradita o meno", tuona la Elia. Ma poi, a Live Non è la D'Urso, arriva l'endorsement di Simona Izzo: "E' un bravissimo attore", riferendosi a Delle Piane. Quindi la stoccata definitiva alla Elia: "Sei terrificante e cattivissima". Simona Izzo spara a zero e cala il gelo. Pietro e Antonella per due mesi e mezzo non si sono visti e sentiti. "Stavo male senza di lui", continua la Elia contro cinque agguerritissime sfere. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Nel mirino da due anni, praticamente da quando in diretta al Grande Fratello Vip scoppiò un mega bacio che fece sognare. Oraperdona Pietrodopo presunti tradimenti. "A me lui piace, non mise mi ha tradita o meno", tuona la. Ma poi, a Live Non è la D'Urso, arriva l'endorsement di Simona Izzo: "E' un bravissimo attore", riferendosi a. Quindi la stoccata definitiva alla: "Sei terrificante e cattivissima". Simona Izzo spara a zero e cala il. Pietro eper due mesi e mezzo non si sono visti e sentiti. "Stavo male senza di lui", continua lacontro cinque agguerritissime sfere. ...

