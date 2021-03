La Rai lavora per Che Dio ci aiuti 7 (Di lunedì 15 marzo 2021) La settima stagione della serie Che Dio ci aiuti si farà. Il giallo con protagoniste le suore guidate da Elena Sofia Ricci, si è confermato campione d’ascolti. Un grande successo per la serie che vede protagonista suor Angela Nella settima stagione, il prossimo anno potrebbe tornare Can Yaman, il popolare attore turco molto famoso in Italia per Daydreamer. Yaman è stato protagonista di un cameo nell’ultima puntata nel ruolo del barista Gino ma si fa sempre più strada l’ipotesi che nella settima stagione possa avere un ruolo vero e proprio. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 marzo 2021) La settima stagione della serie Che Dio cisi farà. Il giallo con protagoniste le suore guidate da Elena Sofia Ricci, si è confermato campione d’ascolti. Un grande successo per la serie che vede protagonista suor Angela Nella settima stagione, il prossimo anno potrebbe tornare Can Yaman, il popolare attore turco molto famoso in Italia per Daydreamer. Yaman è stato protagonista di un cameo nell’ultima puntata nel ruolo del barista Gino ma si fa sempre più strada l’ipotesi che nella settima stagione possa avere un ruolo vero e proprio.

