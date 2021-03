Chiara, morta a 33 anni per anoressia: 'Fondamentali prevenzione e informazione' (Di martedì 16 marzo 2021) Oggi è la giornata nazionale dei disturbi alimentari. Ne soffrono 3 milioni di giovani e la pandemia ha aumentato i casi 15 marzo 2021 La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l'... Leggi su veneziatoday (Di martedì 16 marzo 2021) Oggi è la giornata nazionale dei disturbi alimentari. Ne soffrono 3 milioni di giovani e la pandemia ha aumentato i casi 15 marzo 2021 La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l'...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara morta Chiara, morta a 33 anni per anoressia: 'Fondamentali prevenzione e informazione' ... in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, Mirko Fregonese e Antonella Pampagnin, genitori di Chiara, mancata a 33 anni per anoressia. ...

Covid, nuovi contagi in Basilicata. 181 positivi al virus nel weekend e 78 guariti Nelle stesse giornate è morta una persona residente a Potenza e sono state registrate 78 guarigioni ... - Chiara Di Miele -

Chiara, morta a 33 anni per anoressia: «Fondamentali prevenzione e informazione» VeneziaToday Vaccini: Regimenti (Lega), Ema poco chiara su AstraZeneca (ANSA) - BRUXELLES, 15 MAR - "Chiediamo risposte certe e celeri sull'affidabilità del vaccino AstraZeneca. I cittadini europei sono pronti a vaccinarsi, ma hanno il diritto di essere informati corrett ...

Quarantenne morta sulla tratta Palermo-Agrigento Non sono ancora chiari i motivi del decesso. In queste ore sul cadavere della donna è stata disposta l'autopsia: non si esclude nessuna pista. Il cadavere era stato segnalato dalla polfer e da alcuni ...

