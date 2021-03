Baby gang si scaglia contro un' ambulanza impegnata in un intervento per Covid

Advertising

TgLa7 : #Napoli: Un'autoambulanza, che aveva appena effettuato un intervento per il Covid, è stata presa di mira da una bab… - repubblica : Napoli baby-gang assalta ambulanza dopo intervento Covid - zazoomblog : A Napoli baby - gang assalta ambulanza dopo intervento Covid - #Napoli #assalta #ambulanza - Khan6340 : RT @GiovanniBussett: @ValentinaPrisc @TgLa7 Poteva accadere ovunque... e invece - papaxpresident : baby 005 gang in ogni cazzo di zona -

Ultime Notizie dalla rete : Baby gang

La Repubblica

Nella notte a Napoli unasi era protagonista di una atto vile, un vero e proprio assalto ai danni di un' ambulanza e del suo personale impegnato in un intervento per il covid. L'episodio si è verificato in vico ...commenta Un'autoambulanza, che aveva appena effettuato un intervento per il Covid, è stata presa di mira da una. E' accaduto a Napoli. Lo denuncia l'organizzazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', spiegando che dopo un intervento il personale sanitario è sceso in strada trovandovi un gruppo di ragazzini ...Un'autoambulanza, che aveva appena effettuato un intervento per il Covid, è stata presa di mira da una baby gang la scorsa notte a Napoli. Lo denuncia, sulla sua pagina Fb, ...A denunciare quanto avvenuto nel centro storico del capoluogo partenopeo l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".