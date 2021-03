Ue: Gentiloni, 'revisione Patto stabilità? riapriremo discussione in autunno' (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Gentiloni, 'revisione Patto stabilità? riapriremo discussione in autunno'... - orlandi492 : RT @federicofubini: #Gentiloni indica anche due linee di fondo per la revisione del Patto di stabilità europeo: abbiamo un enorme bisogno d… - federicofubini : #Gentiloni indica anche due linee di fondo per la revisione del Patto di stabilità europeo: abbiamo un enorme bisog… -