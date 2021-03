Tommaso Zorzi “risponde” a Gian Maria Sainato ma poi gli chiede scusa in privato: “Abbiamo fatto pace!” (Di domenica 14 marzo 2021) Tommaso Zorzi proprio ieri ha “sbugiardato” pubblicamente Gian Maria Sainato che aveva parlato di lui nei salotti TV, imputandogli di avergli fatto outing durante Riccanza. Successivamente l’influencer, a distanza di alcune ore, ha svelato di avere ricevuto le scuse private dal vincitore del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi “sbugiarda” Gian Maria Sainato ma poi gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 marzo 2021)proprio ieri ha “sbugiardato” pubblicamenteche aveva parlato di lui nei salotti TV, imputandogli di avergliouting durante Riccanza. Successivamente l’influencer, a distanza di alcune ore, ha svelato di avere ricevuto le scuse private dal vincitore del Grande Fratello Vip.“sbugiarda”ma poi gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

