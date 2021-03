Test F1, Giovinazzi: “La macchina è migliorata, molto soddisfatto” (Di domenica 14 marzo 2021) Antonio Giovinazzi, pilota della Alfa Romeo di F1, ha concluso il suo lavoro previsto nei Test in Bahrain. Il pilota italiano ha valutato positivo sia il suo lavoro che il feeling con la nuova vettura; le 12 ore di lavoro fatte a bordo della sua C41 hanno mostrato un Giovinazzi sicuramente in forma visti anche i tempi ottenuti. Ecco cosa ha raccontato il numero 99 della F1 in un’intervista rilasciata a Mara Sangiorgio, inviata di Sky Sport F1. Test F1, Giovinazzi: “macchina e power unit hanno avuto una crescita” Sesto tempo nella prima giornata e quinto nel Day-2. Questi i due risultati ottenuti da Antonio Giovinazzi con la sua “nuova” C41; il pilota italiano ha infatti valutato positivamente il lavoro fatto con l’Alfa Romeo nelle poche ore a disposizione sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) Antonio, pilota della Alfa Romeo di F1, ha concluso il suo lavoro previsto neiin Bahrain. Il pilota italiano ha valutato positivo sia il suo lavoro che il feeling con la nuova vettura; le 12 ore di lavoro fatte a bordo della sua C41 hanno mostrato unsicuramente in forma visti anche i tempi ottenuti. Ecco cosa ha raccontato il numero 99 della F1 in un’intervista rilasciata a Mara Sangiorgio, inviata di Sky Sport F1.F1,: “e power unit hanno avuto una crescita” Sesto tempo nella prima giornata e quinto nel Day-2. Questi i due risultati ottenuti da Antoniocon la sua “nuova” C41; il pilota italiano ha infatti valutato positivamente il lavoro fatto con l’Alfa Romeo nelle poche ore a disposizione sul ...

