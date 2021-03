Sci di fondo: Heidi Weng, affondo vincente nella 30 km in Engadina. Sul podio Andersson e Stupak, Comarella al 21° posto (Di domenica 14 marzo 2021) Non vinceva dal Tour de Ski 2017-2018, e dopo più di tre anni ritorna ad assaporare la gioia della vittoria proprio nella gara conclusiva nella stagione. Heidi Weng vince la 30 km a inseguimento a tecnica libera dell’Engadina, in Svizzera, ritrovando sotto un cielo davvero poco clemente una gioia da tantissimo tempo riposta in un angolo. Si tratta del successo numero 11 per lei in Coppa del Mondo, nello stesso giorno in cui l’americana Jessie Diggins vince l’ultima classifica ancora in bilico, quella della Coppa di specialità distance. In questa prova, che in queste modalità non è esattamente una consuetudine del calendario di Coppa del Mondo, tutto si decide negli ultimi due chilometri tra le quattro grandi protagoniste di tutta la gara: Weng, Ebba Andersson, Yulia ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Non vinceva dal Tour de Ski 2017-2018, e dopo più di tre anni ritorna ad assaporare la gioia della vittoria propriogara conclusivastagione.vince la 30 km a inseguimento a tecnica libera dell’, in Svizzera, ritrovando sotto un cielo davvero poco clemente una gioia da tantissimo tempo riposta in un angolo. Si tratta del successo numero 11 per lei in Coppa del Mondo, nello stesso giorno in cui l’americana Jessie Diggins vince l’ultima classifica ancora in bilico, quella della Coppa di specialità distance. In questa prova, che in queste modalità non è esattamente una consuetudine del calendario di Coppa del Mondo, tutto si decide negli ultimi due chilometri tra le quattro grandi protagoniste di tutta la gara:, Ebba, Yulia ...

