Sabato di sangue in zona rossa, agguato di camorra nel napoletano: un morto

Sparatoria nella notte nel quartiere Ponticelli, periferia ad est di Napoli. Un giovane è morto, e un altro è rimasto gravemente ferito, in un agguato avvenuto questa notte. La vittima è Giulio Fiorentino, 29 anni, di Torre del Greco; è deceduto poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso. Grave, ma vivo, il ragazzo che era con lui.

