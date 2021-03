L’artista The Weeknd non parteciperà ai Grammy (Di domenica 14 marzo 2021) L’artista “The Weeknd”, ha asserito al New York Times, che non prenderà parte alla serata dei Grammy. Ciò, pare, a causa dei comitati segreti che aiutano a decidere le stesse nomination. “Non permetterò più alla mia etichetta di presentare la mia musica ai Grammy.” Perché L’artista The Weeknd non prenderà parte ai Grammy? The Weeknd, ha rilasciato una dichiarazione al New York Times, dicendo chiaramente che non parteciperà alla serata dei Grammy. Ha altresì asserito, che non permetterà più alla propria etichetta discografica di rappresentare la propria musica a questo evento. L’artista The Weeknd sta anche avendo una carriera di discreto successo. Ha appunto cantato all’ultimo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021)“The”, ha asserito al New York Times, che non prenderà parte alla serata dei. Ciò, pare, a causa dei comitati segreti che aiutano a decidere le stesse nomination. “Non permetterò più alla mia etichetta di presentare la mia musica ai.” PerchéThenon prenderà parte ai? The, ha rilasciato una dichiarazione al New York Times, dicendo chiaramente che nonalla serata dei. Ha altresì asserito, che non permetterà più alla propria etichetta discografica di rappresentare la propria musica a questo evento.Thesta anche avendo una carriera di discreto successo. Ha appunto cantato all’ultimo ...

