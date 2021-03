L’Accademia parte subito forte in campionato: 3-1 al Villaricca (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiparte con il piede giusto la stagione delL’Accademia che ieri pomeriggio ha battuto 3-1 (16-25, 25-22, 25-21, 25-14) l’Ancis Villaricca nella sua gara d’esordio. In una Palestra Rampone a porte chiuse, le giallorosse riescono ad emergere alla distanza dopo un inizio tutt’altro che facile, probabilmente figlio di un pò di tensione ed emozione legati al ritorno in campo dopo oltre un anno dall’ultima partita ufficiale. Tanti errori permettono al Villaricca di conquistare il primo set, grazie anche ad una migliore fluidità nel gioco, ma dal secondo set in poi la partita cambia, con L’Accademia che mostra col passare dei minuti maggiore brillantezza ed efficacia e che trova nel suo asso Anna Pericolo un autentico cecchino (saranno 31 alla fine della gara i punti per lei). Una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minuticon il piede giusto la stagione delche ieri pomeriggio ha battuto 3-1 (16-25, 25-22, 25-21, 25-14) l’Ancisnella sua gara d’esordio. In una Palestra Rampone a porte chiuse, le giallorosse riescono ad emergere alla distanza dopo un inizio tutt’altro che facile, probabilmente figlio di un pò di tensione ed emozione legati al ritorno in campo dopo oltre un anno dall’ultima partita ufficiale. Tanti errori permettono aldi conquistare il primo set, grazie anche ad una migliore fluidità nel gioco, ma dal secondo set in poi la partita cambia, conche mostra col passare dei minuti maggiore brillantezza ed efficacia e che trova nel suo asso Anna Pericolo un autentico cecchino (saranno 31 alla fine della gara i punti per lei). Una ...

Advertising

anteprima24 : ** L'#Accademia parte subito forte in campionato: 3-1 al #Villaricca ** - ilvaglio1 : L'Accademia parte subito forte in campionato: 3-1 al Villaricca #ancisvillaricca #pallavolofemminile… - TV7Benevento : L'Accademia Volley parte subito forte in campionato: 3-1 al Villaricca... - TelemiaLaTv : IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO, ANDREA AGOSTINELLI, HA PRESO PARTE AL CONVEGNO… - PowerCodersHQ : RT @UNHCRItalia: #Powercoders Italia è entrato a far parte di #RepubblicaDigitale ?? L'adesione all’iniziativa promossa da @InnovazioneGov… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Accademia parte Chloé Zhao, la regista di Nomadland da orgoglio della Cina a «traditrice» Corriere della Sera