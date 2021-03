La febbre nei più piccoli Quando serve il pediatra (Di domenica 14 marzo 2021) I consigli dell’infermiere. Il genitore svolge un ruolo importante: conoscendo bene il proprio bambino è in grado di riconoscere possibili «segni di allarme». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 marzo 2021) I consigli dell’infermiere. Il genitore svolge un ruolo importante: conoscendo bene il proprio bambino è in grado di riconoscere possibili «segni di allarme».

Advertising

Azzurra54227165 : @Ronnie09522647 @Ettore572 Io non credo nei buoni propositi delle case farmaceutiche. Sono pessimista e oggi anco… - andreaverardo5 : @L_Apostata @Talkin_Hawkin Dovevi fare il militare. Solo a vedere le dimensioni della siringa ti spaventavi e te la… - andreaverardo5 : @Roxylady2020 @magosil71 @albertomelloni Dovevi fare il militare. Solo a vedere le dimensioni della siringa ti spav… - bohutosan : la febbre nei bl>>>> - RENATOBEATI86CR : e perché tu non lavori in fabbrica !!..ti dico solo che c’è una legge che impone la fornitura di mascherine guanti… -